Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

#BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralarak ülkemizi gururlandıran Büyükelçi @volkan_bozkir‘a başarılar diliyorum.



Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 15, 2020