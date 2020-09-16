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16.09.2020 - 01:01 | | AA

Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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