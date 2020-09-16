16.09.2020 - 01:01 | | AA
Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
#BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralarak ülkemizi gururlandıran Büyükelçi @volkan_bozkir‘a başarılar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 15, 2020
Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum.