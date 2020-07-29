Gadir-i Hum Bayramı ne zaman? Gadiri Hum nedir, ne anlama geliyor?

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib’i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak da Gadir-i Hum öne sürülürken şimdi binlerce kişi Gadir-i Hum Bayramı ne zaman? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

GADİR-İ HUM BAYRAMI’NI KİMLER KUTLUYOR?

Sünni rivayetlere göre Gadir-i Hum’da Hz. Ali hakkında ‘Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.’ hadisinin söylenmesinin sebebi hilafetle alakalı olmayıp bir kaç sebebi vardır: Hazreti Ali’nin bir savaşta yaptıklarından dolayı gücenenlerin olması ve Yemen seferi sırasında ganimetlerin taksiminde katı davranmasından ötürü yanındakileri küstürmesi sebebiyle sahabilerin şikayetçi olmaları ve aynı zamanda savaşlarda müslümanların müşrik akrabalarını öldürmesinden dolayı Hazreti Ali’ye karşı oluşan antipatiyi gidermek için bu hadis söylenmiştir. Pek çok Sünni kaynakta bu hadis geçmekte ancak nerede söylendiği belirtilmemektedir. İbn Teymiye, hadisin sahih isnadı olmadığını mevzu olduğunu ve Gadir-i Hum olayının Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halife seçilirken gündeme gelmediğini Rafiziler tarafından uydurulduğunu söylemiştir.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Gadir-i Hum Bayramı 7 Ağustos Cuma gününe denk geliyor.