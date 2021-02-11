Gara bölgesi nerede? Pençe Kartal-2 operasyonunun yapıldığı Gara neresi?

Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 operasyonu başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gara Bölgesi'nde terör hedeflerine başlattığı operayosn sonrasında Gara bölgesinin yeri merak edilmeye ve konumu araştırılmaya başlandı. Peki Gara bölgesi nerede?

GARA BÖLGESİ NEREDE?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, TSK'nın Gara bölgesindeki terör hedeflerine operasyon düzenlediğini duyurdu. Pençe Kartal-2 operasyonu gece saat 02.55'te icra edildi.

Gara Bölgesi Kuzey Irak‘ın dağlık bölgeye verilen isimdir. Gara bölgesi Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. Oldukça engebeli bir araziye sahiptir. Gara Dağı, Kandil Dağı’na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması açısından Kandil Dağı kadar bir öneme sahiptir.