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11.02.2021 - 10:50 |

Gara bölgesi nerede? Pençe Kartal-2 operasyonunun yapıldığı Gara neresi?

Gara bölgesi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Pençe Kartal-2 operasyonu 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren TSK'nın Gara bölgesinde bulunan terör hedeflerine operasyon düzenlediğini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Peki Gara bölgesi nerede?

Gara bölgesi nerede? Pençe Kartal-2 operasyonunun yapıldığı Gara neresi?

Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 operasyonu başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gara Bölgesi'nde terör hedeflerine başlattığı operayosn sonrasında Gara bölgesinin yeri merak edilmeye ve konumu araştırılmaya başlandı. Peki Gara bölgesi nerede?

GARA BÖLGESİ NEREDE?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, TSK'nın Gara bölgesindeki terör hedeflerine operasyon düzenlediğini duyurdu. Pençe Kartal-2 operasyonu gece saat 02.55'te icra edildi.

Gara Bölgesi Kuzey Irak‘ın dağlık bölgeye verilen isimdir. Gara bölgesi Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır. Oldukça engebeli bir araziye sahiptir. Gara Dağı, Kandil Dağı’na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması açısından Kandil Dağı kadar bir öneme sahiptir.

Yer: Esenyurt! 2 yılda çuval çuval para bastılarEsenyurt’ta geri dönüşüm merkezine düzenlenen operasyonda 600 adet basımı tamamlanmış, 22 bin adet ise basıma hazır hale getirilmiş sahte '2 Euro' ele geçirildi. Gerçeğine çok yakın gramajda olan madeni paraları basan şebekenin 2 yıldır aynı adreste para bastığını ve basılan paraları kumar makinelerinde kullanılmak üzere Almanya'ya gönderdiğini tespit edildi.
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