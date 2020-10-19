MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
ABONE OL
19.10.2020 - 07:00 |

Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci Bekir Coşkun, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sözcü gazetesi yazarı Coşkun, dün akşam saatlerinde solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Hastaneden yapılan açıklamada, “Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir” denildi. Coşkun’un naaşı, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’nde defnedilecek.

 

Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

65 ilaç daha geri ödeme listesinde

65 ilaç daha geri ödeme listesinde

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Hemofili çocuklar için uzman uyarısı

Hemofili çocuklar için uzman uyarısı

Sıradaki Haber