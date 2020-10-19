Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Hastaneden yapılan açıklamada, “Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir” denildi. Coşkun’un naaşı, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’nde defnedilecek.