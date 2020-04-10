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10.04.2020 - 22:50 |

Gaziantep, Hatay ve Mersin'de sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Gaziantep, Hatay ve Mersin'de yaşayanlar sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları aramaya başladılar. İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi yayımlayarak 31 il için sokağa çıkma yasağını duyurdu. Peki Gaziantep, Hatay ve Mersin'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Gaziantep, Hatay ve Mersin'de sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Gaziantep, Hatay ve Mersin'de sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağının 31 ilde 2 gün boyunca uygulanacağını açıkladı.

 İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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