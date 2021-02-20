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20.02.2021 - 11:12 | | DHA/AA

Gaziantep'te ele geçirildi! Piton yılanı derisinin üzerine yazılı

Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi olduğu değerlendirilen üzerinde İbranice yazılar ve figürler yer alan 340 santim uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kentte bazı kişilerin Orta Çağ döneminden kaldığını söyledikleri, üzerinde İbranice yazılar ile şeytan figürlerinin bulunduğu piton yılanı derisini satmak istedikleri bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, eserin Bilek Mahallesi'ndeki bir bağ evinde satılacağını saptadı.

Gaziantepte ele geçirildi Piton yılanı derisinin üzerine yazılı

Bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, müşteri bekleyen M.K. ve M.E.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada ise üzeri işlenmiş eski bir kutu içerisinde piton yılanı derisi bulundu. Üzerinde İbranice yazılar ile figürler bulunan 340 santim uzunluğundaki piton yılanı derisi, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.K. ve M.E. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gaziantepte ele geçirildi Piton yılanı derisinin üzerine yazılı

 

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