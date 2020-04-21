Gece Ve Gündüz Nasıl Oluşur? Kısaca Gece-Gündüz Oluşumu

Gece ve gündüz oluşumu insanların çalışma saatleri ve uyku düzenini belirleyen unsurlardır. Buna göre zaman belirlenir ve yapılacak çalışmalar ile dinlenme zamanı ortaya çıkar. Farklı olayların bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu durum, her gün 2 eşit olay üzerinden sağlanır.

Gece Ve Gündüz Nasıl Oluşur?

Güneş sistemi içerisinde dünya güneşin etrafında dönerken aynı zamanda kendi çevresinde dönüş yapar. Yaşanan bu olay neticesinde ise gece ve gündüz oluşumu gerçekleşir. Dünya kendi ekseni etrafında gerçekleştirdiği dönüşü 24 saat içerisinde tamamlar. Bu zaman içerisinde ne kadar gece ve ne kadar gündüz olduğu ise mevsimlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle dünya güneş etrafında dönerken bir kısmı aydınlık tarafta kalırken diğer kısmı karanlığa gömülür. Bu neticede gece ve gündüz oluşur.

Kış aylarında geceler daha uzun ve gündüzler kısadır. Yaz aylarına gelindiğinde ise gündüzler daha uzar ve geceler kısalır. Gündüz saatleri geçerken ayrıca dünyanın dönüş hareketi sürdüğü için gökyüzü konumu da değişir. Akşam saatleri geldiğinde güneş ufuk çizgisine kayar. Bu sebepten dolayı güneşin geliş açısı azalır ve yavaş yavaş karanlık çökmeye başlar. Böylece rutin şekilde gece ve gündüz oluşumu meydana gelir.

Kısaca Gece-Gündüz Oluşumu

Kısaca anlatmak gerekirse gece ve gündüz oluşumu; dünyanın kendi ve güneşin etrafında dönmesiyle, bir kısmının güneş ışınları alması diğer tarafın ise alamaması anlamına gelir. Netice gece ve gündüz oluşumu gerçekleşir. Bu bağlamda bir gün 24 saattir. Ancak gece ve gündüz oluşumu 12'şer saat olmaz.

Bu durum dünyanın gökyüzündeki konumu ile beraber mevsimlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle kış aylarında gündüzler daha kısayken yaz aylarına gelindiğinde gündüzler daha fazla uzar. Buna bağlı olarak da insanoğlu uyku düzeni ile ayakta kalma düzenini belirler. Böylece 1 yıl içerisinde gece ve gündüz oluşumu sürekli devam eder.