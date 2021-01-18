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18.01.2021 - 09:14 | | Damla GÜLER / İSTANBUL

Genç kadın ölümden döndü! Avukat 'basit' dedi

İstanbul'da boşanmak üzere olduğu eşi 28 yaşındaki Anna Butim’i iki gün boyunca bir alışveriş merkezi önünde bekleyen ve gördükten sonra da yüzünü falçata ile kesen Mesut Öztürkmen’in avukatının yaptığı savunma şaşırttı. Ölümden dönen ve yüzündeki kesikler yüzünün felç kalma durumu olan Anna Butim’in yaralarının “basit tıbbi yaralanma” olduğunu söyleyen avukat, şüphelinin ‘5 aydır eşinden haber alamamasının’ da göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını istedi.

Ukraynalı 28 yaşındaki Anna Butim 15 Ocak günü Bakırköy’de kardeşi, kardeşinin eşi ve bir arkadaşıyla sahilde otururken boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Öztürkmen’in saldırısına uğradı. Öztürkmen denizi seyreden Butim’in arkasından saldırarak yüzünü falçatayla kesti. Yüzü kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mesut Öztürkmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL’A GELİP 2 GÜN BEKLEDİ

Bakırkör 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Öztürkmen ifadesinde eşinin 5 ay önce evden kaçtığını ve kendisini tüm sosyal medya hesaplarından engellediğini anlattı. İlk eşinden olan çocuğunun hesabından Anna Butim’i takip ettiğini ve paylaştığı fotoğraflardan İstanbul’da olduğunu anladığını söyleyen Öztürkmen, sonrasında Kocaeli’nde İstanbul’a geldiğini ve fotoğrafta gördüğü alışveriş merkezinin önünde 2 gün beklediğini anlattı. Yaşanan olaydan pişman olduğunu söyleyen Öztürkmen çocuklarına bakacak kimsenin olmadığını söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti.

AVUKAT “YARALARI BASİT”

Şüpheli Mesut Öztürkmen için İstanbul Barosu tarafından atanan zorunlu avukat ise yaptığı savunmayla şaşırttı. Avukat ölümden dönen ve yüzü felç kalan Anna Butim’in hayati tehlikesi olmadığını ve yaraların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralar olduğunu söyledi. Avukat ayrıca Öztürkmen’in olayı tasarlamadığını da söyleyerek, “5 aydır eşinden haber alamama durumunun olması, çocuklarının yaşının küçüklüğü, onlara bakacak kimsenin bulunmaması durumu göz önüne alınarak serbest bırakılmasını talep ederiz” dedi.

“ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ YETERLİ DENETİMİ SAĞLAMAZ”

Hakimlik şüpheli Öztürkmen’in “mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delilerin oluşu, şüphelinin ikrarı (İtirafı), genel adli muayene raporu, işin önemi, verilmesi beklenen ceza değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin şüpheli üzerinde yeterli hukuki denetimi sağlayamayacağı, adli kontrolün yetersiz kalacağı belirtilerek tutuklanmasına karar verdi.

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