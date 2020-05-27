George Floyd kimdir? ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd kimdir, neden öldürüldü?

George Floyd kimdir sorusu sosyal medyada en fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesi ile gözaltına alınmak istenirken polisler tarafından ölümüne neden olunan George Floyd kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. George Floyd'u gözaltına almak isteyen polisin siyahi vatandaşın boynuna bastığı anlarda George Floyd'un lütfen nefes alamıyorum tepkilerine polis aldırış etmedi. Yaşanan olayın ardından eyalette protesto gösterileri düzenlendi ve George Floyd'un ölümüne neden olan polislerin işine son verildi. İşte George Floyd hakkında merak edilenler...

GEORGE FLOYD NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle George Floyd isimli bir siyahiyi gözaltına alırken ölümüne neden olan polislerin işine son verildi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahiyi gözaltına alırken ölümüne neden olan polislerin işine son verildi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ‘’Bu doğru bir karar’’ ifadesini kullandı.

Vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı.

Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Floyd’un gözaltına alınma şekline tepki gösteren Belediye Başkanı Frey, Facebook hesabından siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini paylaşmıştı.

Bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd’a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz’unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.

Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" ifadesi, ülke genelinde siyahilere karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.

George Floyd kimdir?

1974 ABD doğumlu olan George Floyd, Houston'dan Minneapolis'e çalışmak için gelmişti. Conga Latina Bistro'da güvelik görevlisi olarak çalışan Floyd'un son nefesini verirken 'anne anne' demesi yürek burkan bi olayı gün yüzüne çıkarttı. 46 yaşındaki Floyd'un annesini geçen sene kaybettiği ve onu unutamadığı belirtildi.