Gez... Çek... Yaz...

‘Tam bir dipsiz kuyu’



Begüm & Gündüz (@buciftyaziyor): Dünyanın bir ucuna gitmek maddi manevi büyük yük. O yüzden gitmişken iznimiz uzun olsaydı; dalış deneyimleri, çevre ada ziyaretleri, Endonezya’nın başka şehirleri, yanardağ tırmanışları… Daha neler vardı yapılacak! Biz aktivite konusunda dipsiz kuyu olan bu adayı çok özledik.













‘En sevdiğimiz yer’



Hatice Güngör Fincan: Korona nedeniyle bu yıl hiç tatil yapmayı planlamazken son haftalarda artık normalimizin kendimizi koruyarak yaşamımızı devam ettirmek olduğunu anlayınca, bir cesaret, geldik yine ülkenin en sevdiğimiz bölgesine. Kalbimizin ayrı bir köşesinde yer alan Muğla’ya kısa bir ziyaret yaptık. Köyceğiz’de Yuvarlak Çay duraklarımız arasında yerini aldı.









