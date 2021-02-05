MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Göbeklitepe'de gizemli metal blok merak uyandırdı
ABONE OL
05.02.2021 - 15:08 | | DHA

Göbeklitepe'de gizemli metal blok merak uyandırdı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini araştırıyor.

Göbeklitepe'de gizemli metal blok merak uyandırdı
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, alarma geçirdi
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, alarma geçirdi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu.

Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

 

Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralıSon dakika gelen bir habere göre Van'da feci bir trafik kazası yaşandı. Gürpınar'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada üç kişinin hayatını kaybettiği yedi kişinin yaralı olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üç Aylar takvimi 2021 | Üç Aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri

Üç Aylar takvimi 2021 | Üç Aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

İstanbul'da mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü

İstanbul'da mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet