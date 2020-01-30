‘Göçmen’ statüsünde karantina

Wuhan’dan tahliye edilen 240 ABD vatandaşı uçakla Alaska’ya getirildi. Wuhan’daki 206 Japonya vatandaşı da uçakla başkent Tokyo’ya getirildi. Fransa 800, Almanya 90, İngiltere 200, Avustralya ve Yeni Zelanda 600 vatandaşını bu hafta içinde uçakla tahliye edeceğini açıkladı. Avustralya ve Yeni Zelanda, önlem konusunda farklı bir plan uygulayarak, vatandaşlarını anakaradan 2 bin km uzaklıktaki Christmas Adası’nda “göçmen” statüsünde karantinaya alacağını duyurdu.