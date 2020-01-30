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30.01.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

‘Göçmen’ statüsünde karantina

Çin’den yabancı ülkelere ilk tahliye önceki gün gerçekleşti.

‘Göçmen’ statüsünde karantina

Wuhan’dan tahliye edilen 240 ABD vatandaşı uçakla Alaska’ya getirildi. Wuhan’daki 206 Japonya vatandaşı da uçakla başkent Tokyo’ya getirildi. Fransa 800, Almanya 90, İngiltere 200, Avustralya ve Yeni Zelanda 600 vatandaşını bu hafta içinde uçakla tahliye edeceğini açıkladı. Avustralya ve Yeni Zelanda, önlem konusunda farklı bir plan uygulayarak, vatandaşlarını anakaradan 2 bin km uzaklıktaki Christmas Adası’nda “göçmen” statüsünde karantinaya alacağını duyurdu. 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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