Golgi Cisimciği Görevi Nedir? Golgi Cisimciğinin Yapısı, Özellikleri Ve Bulunduğu Hücreler

Golgi cisimciği kesecikler sistemi kapsamında yapılanmış olan farklı hücrelerde bulunan yapılardır. Bu yapıların özellikle hücresel açıdan canlı vücudu noktasında önemli görevleri bulunmaktadır. Aynı zamanda farklı özelliklere ve yapılara sahiptir.

Golgi Cisimciği Görevi Nedir?

Golgi cisimciğinin temel görevi salgılama ile ilgili işlevlerdir. Özellikle ter ve tükürük üretimi salgısı ile beraber, aynı zamanda depolama görevini de üstlenir. Etkin olarak pankreasta enzim salgılanması açısından da görevi bulunmaktadır. Diğer taraftan hormon salgılama görevi açısından ise büyük bir öneme sahiptir. Böylece vücudun ihtiyaç duyduğu belli başlı bazı etmenler sağlıklı şekilde ve düzenli olarak üretimden geçer.

Golgi Cisimciğinin Yapısı

Golgi cismi zarlı bir organeldir. Özellikle üst üste sıralanmış ve birbirine bağlı şekilde yassı keseciklerden oluşur. Diğer bir ismi ile yassı kesecikler olarak da biliniyor. Görsel açıdan bakıldığı zaman bağırsaklara benzetmek mümkündür. Özellikle belli başlı bazı hormonları salgılama ve depolama gibi görevler üzerinden yapısal açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Golgi Cisimciğinin Özellikleri

Üst üste yer alan yassı kesecikler şeklindeki Golgi cisimciği aynı zamanda Golgi aygıtı olarak bilinmektedir. Ele aldığı görevler ve yapısı itibariyle oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Enzimleri sentezlemek suretiyle aynı zamanda tükürük ve benzeri pek çok salgı konusunda ayrıcalıklı bir yapıya sahiptir.

En önemli özellikleri arasında salgılamanın yanı sıra depolama gerçekleştirilmesidir. Endoplazmik retikulum, ribozom ya da hücre zarı ile beraber bu gibi birçok farklı yapıya bağlı şekilde etkin bir çalışma sistemine sahiptir.

Golgi Cisimciğinin Bulunduğu Hücreler

Canlı yapısı için büyük bir öneme sahip olan golgi cisimciği, vücut içerisinde birbirinden farklı hücrelerde bulunmaktadır. Özellikle golgi cisimciği bütün ökaryot hücrelerinde yer alan bir yapıya sahiptir. Fakat aynı zamanda istisnai olarak alyuvar hücrelerinde yer almadığını dile getirmek mümkün. Bunlar diğer bir adı ile kırmızı kan hücreleri olarak bilinir. Aynı zamanda ökaryot hocası olarak sperm hücrelerinde de golgi cisimciği bulunmamaktadır.

Bunun dışında bütün farklı ökaryot hücrelerin de golgi aygıtı yer alır. Böylece salgılama ile depolama ile beraber Enzim sentezi gibi işlemleri, düzenli olarak sağlıklı ve güvenli biçimde gerçekleştirir. Yapısal açıdan canlı organizma için vazgeçilmez yapılar içerisinde yer alır.