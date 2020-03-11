Gönüllüler seferber

Trakya Üniversitesi’nde çalışan öğretim görevlisi Burak Çelebi, banyo yapmaları için göçmenlere evini açıyor.

Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki bekleyişi sürüyor. Edirne otogar ve civarındaki göçmenler, polislerce toplanarak otobüslerle tampon bölgeye götürülüyor. Şehir dışından yeni gelen göçmenler ise artık tampon bölgeye alınmıyor. Sınıra yakın olan Karaağaç Mahallesi’nden ihtiyaçlarını karşılayan göçmenler ise marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştururken bazı gönüllü vatandaşlar, göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için gönüllü olarak yardım dağıtıyor.

‘Onlara evimi açtım’



Trakya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Burak Çelebi, “Sınıra yakın olan Karaağaç Mahallesi’nde yaşıyorum. Çok hazırlıksız ve plansız oldu bu akın. Üniversitedeki hoca arkadaşlarla birlikte burada ve otogardaki göçmenlere yardım dağıttık. Göçmenlerin ulaşamadığı ilaç, baston veya ekmek peynir gibi ihtiyaçlarını gönüllü olarak dağıtıyoruz. Göçmen kadınların ve çocukların banyo yapması için evimi onlara açıyorum”dedi. Çelebi, “Avrupa bu kapıları açmak zorunda. Bu, insan haklarına aykırı. Sömürdükleri ülkelerden insanları kabul etmiyorlar. Ya sömürmeyi bıraksınlar ya da sömürdüklerini geri versinler, insanlar kendi ülkelerinde mutlu olsun” dedi.



“Umutlarını kaybetmemeleri için buradayım” diyen Burç Par da, “Turizm işi yapıyordum, emekli oldum. Gökçeada’da yaşıyorum. Göçmenlerin sınıra geldiğini duyunca tek başıma buraya geldim. Çocuklara, kadınlara ve engellilere yardım dağıtıyorum. AFAD ve Kızılay içeride her şeyi dağıtıyor, eksik kalanları da biz tamamlamaya çalışıyoruz. Ayağı kırılan biri vardı ona koltuk değneği aldık. Yağmurdan korunmaları için muşamba dağıtıyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Burası sözün bittiği yer. Umutlarını kaybetmemeleri için uğraşıyorum” diye konuştu.



Fotoğraflar: Ozan Güzelce