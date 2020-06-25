MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gören bir daha bakıyor! Altı tünel üstü tarla...
ABONE OL
25.06.2020 - 11:45 | | AA

Gören bir daha bakıyor! Altı tünel üstü tarla...

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Akdemir ailesi Türkiye'nin yolcu ve araç trafiği bakımından en yoğun geçişlerinin yaşandığı Sarp Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayan uluslararası kara yolu güzergahında tarlaya dönüştürdükleri tünelin üzerinde 20 yıldır tarım yapıyor.

Gören bir daha bakıyor! Altı tünel üstü tarla...
Uluslararası kara yolunun üzerinde! Altı tünel üstü tarla...
Uluslararası kara yolunun üzerinde! Altı tünel üstü tarla...
Uluslararası kara yolunun üzerinde! Altı tünel üstü tarla...
Haberin Tüm Fotoğrafları

Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımı sırasında Hüsnü Akdemir’e ait arazinin  altında tünel inşa edildi.

Akdemir ailesi, yol yapımı sonrası gerekli izinleri alarak tünelin tam  üzerindeki yaklaşık bir dönümlük alanı, çevreden sırtıyla verimli toprak  taşıyarak tarlaya dönüştürdü.

Fasulye, lahana, kabak, mısır,  biber gibi değişik tarım ürünlerinin  yetiştirildiği tarla, Hüsnü Akdemir’in vefatı sonrası eşi Fatma Akdemir ve kızları tarafından ekilip biçiliyor.

Uluslararası kara yolundaki tünel üzerinde tarım faaliyetinin  yapıldığını fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Akdemir’in kızı Ruhane Kazanç, Karadeniz Sahil Yolu'nun  yapımı esnasında Kemalpaşa merkezdeki tarım arazilerinin bir kısmından  uluslararası kara yolunun geçtiğini anlattı.

Arazilerinin bir kısmının altından da tünel geçtiğini anlatan Kazanç,  "Sarp'a giden kara yolunun üzerinde yerimiz var. Babam tünelin üstündeki araziyi  değerlendirerek tarla yaptı. Babamın ölümü sonrası annemle biz bu bahçeyi ekip  biçiyoruz. Tarlamız çok verimli. Buradaki bahçemizde kabak, fasulye, lahana,  maydanoz, marul, pırasa soğan gibi çeşit çeşit ürünler yetiştiriyoruz." dedi.

Aile fertlerinden Meryem Akdemir de babasının sırtıyla taşıdığı  toprakla alanı tarla yaptığını söyledi.

Tarlalarının çok verimli olduğunu anlatan Akdemir, "Burada tarla, bağ  bahçe olduğunu gören çok şaşırıyor. Herkes burasını çok beğeniyor. 'Tünel üstünde  tarla mı olur?' diyorlar. Babam tünel üstünü bile sırtıyla taşıdığı toprakla  tarla yaparak Karadeniz insanının ne kadar çalışkan ve akıllı olduğunu bir kez  daha göstermiş. Biz de ondan kalan bu ata topraklarını ekip biçiyoruz,  işliyoruz." diye konuştu.

"TOPRAĞIN TİTREDİĞİNİ HİSSEDİYORUZ AMA KORKMUYORUZ"

Kara yolunun çok işlek olduğuna işaret eden Akdemir, "Biz tarlada  çalışırken, çok ses oluyor. Büyük tırlar geçiyor. Bazen toprağın titrediğini  hissediyoruz ama korkmuyoruz. Çalıştığımız tarlanın altından arabaların geçtiğini  bilerek burada çalışmak çok değişik bir his. Burası uluslararası bir yol, buradan  Gürcistan'a ve dünyanın birçok yerine araçlar gidiyor." dedi.

On iki kız kardeş olduklarını aktaran Akdemir, kardeşleri ve annesiyle  birlikte tarla ve bahçelerini baba yadigarı olarak işlediklerini belirtti.

Topraklarda babalarının alın teri olduğunu vurgulayan Akdemir,  annesinin 85 yaşında olduğunu, yaşına rağmen halen tarlaya gelip bir şeyler  yaptığını ifade etti.

Bölge sakinlerinden Sedat Sonbay ise tünel üstündeki bahçenin bölgeden  geçenlerin ilgisini çektiğini söyledi.  

 

AP Türkiye Raportörü Amor: Türkiye'ye salgındaki yardımları için minnettarızSon dakika haberine göre Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor CNN Türk muhabiri İrem Koca'nın sorularını yanıtladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah namazını kıldırdı

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Hava durumu bugün nasıl olacak? 25 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu...

Hava durumu bugün nasıl olacak? 25 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu...

Sıradaki Haber