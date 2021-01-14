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14.01.2021 - 10:55 | | DHA

Gören inanamadı! Binlerce balık, köprü altında...

Çorum’da kuraklık nedeniyle debisi düşen Kızılırmak'ta tarihi köprü altında görülen binlerce sazan ve kefal balığı ilginç görüntü oluşturdu.

Gören inanamadı! Binlerce balık, köprü altında...

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Debisi azalan nehrin geçtiği Çorum'un Osmancık ilçesinde Koyunbaba Köprüsü altında oluşan gölette binlerce sazan ve kefal balığı toplandı.

Balıkların gölette toplandığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.

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