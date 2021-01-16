Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özel birlikleri arasındaki SAT (Sualtı Taarruz) birliğinin seçkin subaylarından Cömert, 9 Ocak’ta Libya’da geçirdiği kalp krizinin ardından uçakla Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” şeklinde baş sağlığı mesajı yayınladı. Şükrü Cömert’in cenazesi, Ankara’dan İstanbul’a getirilerek Beykoz Orta Çeşme Camii’nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Anadolu Kavağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.







