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05.02.2021 - 19:19 | | DHA

Görüntüler Türkiye'den! Şubat ayında deniz keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağışların ardından sıcak havayı fırsat bilerek sahil boyu yürüyüş yapan vatandaşlara, üniversiteli öğrencilerden oluşan müzik grubu mini konser verdi, keyifli anlar yaşattı.

Görüntüler Türkiye'den! Şubat ayında deniz keyfi

Bodrum'da 10 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, sahili doldurdu. Öğleden sonra üniversite öğrencileri Doğukan Sayal (20) Berkay İldez (19) ile Henry Holter'den (20) oluşan amatör müzik grubu, Kumbahçe sahiline orkestra kurup sahilde güneşlenen vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Plajda yazdan kalma görüntüler oluştu. Orkestranın eşliğinde çalan müziklere tempo tutan vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle gençlerin eşlik ettiği konserde renkli görüntüler oluştu.

Görüntüler Türkiyeden Şubat ayında deniz keyfi

Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, deniz kenarında aileleri ile piknik yaptı. Bazıları ise şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Koranvirüs pandemisi nedeniyle herkesin uzun süredir evde olduğuna dikkati çeken müzik grubunun üyelerinden Doğukan Sayal, "Hava güzel çıkalım, eğlenelim' dedik. Bodrum sahilinde hep beraber arkadaşlarımız ile eğleniyoruz. Herkese sağlıklı günler" dedi.

Grubun bir diğer üyesi Henry Holter ise "Güneşli bir hava var. Biz de arkadaşlarımız ile böyle bir etkinlik yapalım, hep beraber eğlenelim" dedik.

Görüntüler Türkiyeden Şubat ayında deniz keyfi

Bodrum'da havanın bir yağışlı, bir güneşli olduğuna dikkat çeken Melisa Çakır (18), "Uzunca bir süre sonra güneş yüzünü gösterdi.

Pandemi nedeniyle hepimiz kalabalığa girmemeye özen gösteriyoruz ama güzel bir ortam olduğu için bizde konseri izleyip, şarkılara eşlik ettik" dedi. Sahildeki diğer vatandaşlar da, grubun çaldığı müziklerle keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Görüntüler Türkiyeden Şubat ayında deniz keyfi

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