Göz Atmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Türk Dil Kurumu'na göre göz atmak deyimi ‘Herhangi bir duruma şöyle bir bakıvermek, üstünde fazla durmamak’ biçiminde yorumlanmaktadır. Çok fazla umursamadan kısaca bakmak anlamı üzerinden de değerlendirmek mümkün.

Göz Atmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Üzerinde fazla durmadan elden geçirmek ya da üstünkörü bakıvermek şeklinde göz atmak deyiminin tabir etmek mümkündür. Özellikle gün içerisinde çok sık kullanılan ve genelde cümle içerisinde yer alan deyimler arasında bulunmaktadır.

‘’Sınava girmeden önce notlara son kez göz attım.’’

Notlar üzerindeki bazı önemli kısımlara şöyle bir göz gezdirdim biçiminde bu cümle ifade etmek mümkün.

Kısaca Deyim Açıklaması

Bazı durumları kısaca açıklamak gerektiğinde veya bir düşünce anlatılmak istendiğinde, kullanılan sözcüklerin bir araya gelmesi deyimi oluşturur. Bu deyimler arasında göz atmak halk arasında yaygın kullanılan bir cümledir. Kısa şekilde bazı durumları incelemek ya da şöyle bir bakıvermek olarak nitelemek mümkün.