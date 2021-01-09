MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Göz kapağında tümör bulunan 7 yaşındaki Beyza'nın yardım çığlığı
ABONE OL
09.01.2021 - 12:21 | | İHA

Göz kapağında tümör bulunan 7 yaşındaki Beyza'nın yardım çığlığı

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan ve göz kapağında doğuştan tümör hastası olarak dünyaya gelen 7 yaşındaki Beyza Kengel, tedavi olmak için yardım bekliyor.

Göz kapağında tümör bulunan 7 yaşındaki Beyza'nın yardım çığlığı

Sağ göz kapağında oluşan tümör yüzünden bir gözünü kullanamayan minik Beyza, "Okulda benimle dalga geçiyorlar. Hastalık bulaşır diye benimle oynamak istemiyorlar" dedi. Urla ilçesi Sıra Mahallesi'nde ikamet eden Melahat-Sabri Kengel çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Beyza Kengel, göz kapağında doğuştan tümör hastası olarak dünyaya geldi. Şu an 7 yaşında olan küçük Beyza, göz kapağının üstündeki tümörle yaşıyor.

Anne Melahat Kengel, kızı için yardım çağrısı yaptı. Kengel, "Sosyal güvencemiz var. Kızım doğar doğmaz Dokuz Eylül Üniversitesinde bir ay yatarak tedavi gördük. Göz kapağı açılmaya ve göz bebeği görünmeye başladı. 10 yaşına kadar geçeceğini söyleyerek taburcu ettiler. Kızımın rahatsızlığı geçmedi. Sonra internetten araştırdım. Özel bir klinikte çalışan bir doktor buldum. Doktor ayda bir iğne atıyor. Şimdi tümör küçülmeye ve göz kapağındaki kirpikler çıkmaya başladı. Tek isteğim kızımın sağlığına kavuşması" dedi.

Eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya attıFATİH'te yabancı uyruklu bir kişi balkonundan evde bulunan eşyalarını sokağa attı. Halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör gibi birçok eşyayı sokağa atan adamın o anları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İşkenceci kocasını öldüren kadının anlattıkları bu kadarına da pes dedirtti!

Son dakika! İşkenceci kocasını öldüren kadının anlattıkları bu kadarına da pes dedirtti!

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Polisi alarma geçiren kargo! Üzerindeki yazı panik yarattı

Polisi alarma geçiren kargo! Üzerindeki yazı panik yarattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet