Son dakika... Hafta sonu çekilen bu kare yeni yasakların habercisi oldu

BAKAN KOCA KAPSAMLI BİR SUNUM YAPACAK

Alınan bilgilere göre bugün saat 15:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında son 10 günlük tabloyla ilgili olarak kapsamlı bir sunum yapacak. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılacak ve bilim kurulunun önerileri değerlendirilecek.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Özellikle vaka ve vefatların ciddi şekilde arttığı ilerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de bulunuyor.

ŞOK GÖRÜNTÜ

Bu fotoğraf Caddebostan’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala çekildi. Onlarca insan maskesiz, oldukça kısıtlı bir alanda sosyal mesafe kuralını utarak oturmuş durumda. Farklı yaş gruplarından oluşan insan kalabalığı virüse karşı kimsenin maske taşmadığını gözler önüne serdi.

Bu fotoğraflara benzer 81 ilden gelen görüntüler de bugün kabinede yanıt bekleyen sorular arasında. Yasaklar hafta sonu aksam üstü 20:00 ile 10:00 arasında. Peki yasaklar hafta sonun tamamına yayılacak mı? Hafta içi için yeni bir kara gelecek mi? Bunlar toplantının gündem maddeleri arasında konuşulacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni yasakların gelip gelmeyeceği ise bugün karar bağlanacak.