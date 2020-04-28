Gözlük ve siperlik üst aramasında şart

Güvenlik görevlilerinin çalıştıkları alanları 1 metre kuralına göre “Düşük riskli” ve “Orta riskli” olarak ikiye ayıran bakanlık, düşük riskli alanda çalışan güvenlik görevlileri için “maske takmayı” yeterli kabul ederken, kişilerle mesafenin 1 metrenin altına düştüğü üst araması gibi durumlarda ise “Maske ve gözlük-yüz koruyucu” kullanılmasını istedi. Bakanlık, güvenlik görevlilerine yönelik şu uyarılarda bulundu:

Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Maske ve gözlük-yüz koruyucu kullanılmalı.

Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalı. El hijyeni sağlanmalı.

Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunulmamalı ve el hijyenine özen gösterilmeli.

Görevlinin iş mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan ekipman çıkartılmalı ve uygun şekilde evsel atık kutusuna atılmalı.

İş mahallinde aktif mesaiye dönülürken yeni kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı.

Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmeli.

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)’nın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmeli.

Önce maske sonra gözlük-yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük-yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır.

Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı.

Kolay ulaşılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı.

Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmamalı.