29.11.2020 - 17:23 | | AA
Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.
Gül ve Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesinde katılımcıları sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamladı.
Görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.
İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen havanın da güzel olması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oldu.