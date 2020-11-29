MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu
ABONE OL
29.11.2020 - 17:23 | | AA

Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Gül ve Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesinde katılımcıları sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamladı.

Görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu


İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen havanın da güzel olması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

29 Kasım korona talosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?

29 Kasım korona talosu: Günlük koronavirüs vaka sayısı, ölü sayısı! Koronavirüs son durum nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet