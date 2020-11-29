Gül ve Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Gül ve Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesinde katılımcıları sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamladı.

Görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.





