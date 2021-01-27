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27.01.2021 - 07:00 | | Çiğdem Yılmaz

Gülistan Doku’nun ailesi ile görüştü

Tunceli’de geçen yıl 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Gülistan Doku’nun ailesi ile görüştü
Çiğdem Yılmaz

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) kaybında tüm şüpheler Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un (23) üzerindeydi. Ancak Abakarov, ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Sonra da Tunceli’yi terk etti. Gülistan’ın en son görüldüğü yerin Dinar Köprüsü olması intihar ihtimalini de akıllara getirdi ancak suda yapılan aramalardan da sonuç çıkmadı. Gülistan’ın bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü de boşaltıldı fakat gölde de genç kıza ait bir ize rastlanmadı.

Doku’nun ailesi Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan aracılığıyla deprem konutlarının teslim töreni için önceki gün Elazığ’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Gülistan’ın annesi Bedriye ve babası Halit Doku’nun yer aldığı görüşmeye abla Aygül Doku da telefonla katıldı. Erdoğan’ın görüşmede “Hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” dediğini belirten abla Aygül Doku, “Son çaremiz Cumhurbaşkanı’na sesimizi duyurmaktı, o da oldu. Artık biliyoruz ki Cumhurbaşkanı bu işin takipçisi. Umutluyuz” açıklamasını yaptı.

Gülistan Doku’nun ailesi ile görüştü

 

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