Tunceli Munzur Ãœniversitesi Ã‡ocuk GeliÅŸimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku'dan (21), 5 Ocak'ta kaldÄ±ÄŸÄ± yurttan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra haber alÄ±namadÄ±. DiyarbakÄ±r'da oturan ailesinin, kÄ±zlarÄ±nÄ±n kaybolduÄŸu gÃ¼n Tunceli'ye gelerek, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ihbarda bulunmasÄ±yla arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan tespitler Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, GÃ¼listan'Ä±n son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UzanÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.



GÃ¼listan Doku'nun bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar, 60'ncÄ± gÃ¼nde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼. UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼ ve kÄ±yÄ±sÄ± ile SarÄ±saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ ile Dinar deresi bÃ¶lgesinde Â arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, Tunceli AFAD gÃ¶revlileri, Adana Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± su altÄ± arama kurtarma ekipleri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.



KAR SULARI BARAJ GÃ–LÃœNÃœN RENGÄ°NÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°



Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bugÃ¼n SarÄ±saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼'nden UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼'ndeki elektrik Ã¼retimi yapÄ±lan ana tÃ¼rbinlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kapaklarÄ±n olduÄŸu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gÃ¶lÃ¼ne akan Munzur ve PÃ¼lÃ¼mÃ¼r nehirlerinden gelen kar sularÄ±nÄ±n Ã§amurlu olmasÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸ uzaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkiledi.

Kar sularÄ±nÄ±n baraj gÃ¶lÃ¼ne Ã§amurlu ÅŸekilde akmasÄ± nedeniyle gÃ¶lÃ¼n rengi tamamen deÄŸiÅŸerek koyu bir renk bÃ¼rÃ¼nmesiyle dalgÄ±Ã§lar su altÄ± aramasÄ± yapamadÄ±. Ekipler botlarla su yÃ¼zeyi ile kÄ±yÄ±da arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n de GÃ¼listan Doku'ya ait bir ize rastlanamadÄ±.