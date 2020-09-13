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13.09.2020 - 07:00 |

Güneydoğu, sizi bekliyor

Jolly Tur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne temassız ve yarı kapasiteli seçeneğiyle tur düzenliyor.

Güneydoğu, sizi bekliyor

Turda Adana, Gaziantep, Şanlıurfa,  Mardin görülecek şehirlerden. 4 gece ve üzeri konaklama seçeneği, birçok şehirden katılma imkânıyla 1.229 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan GAP turları, tarih, lezzet ve kültürel bir deneyime tanık olmak isteyen misafirleri bekliyor.

Sosyal mesafenin korunabileceği, hijyen ve güvenlik önemlerinin üst düzeyde tutulduğu yarı kapasiteli kültür turlarına isterseniz kendi aracınızla temassız tur deneyimiyle de katılabilirsiniz.

Elazığ’da 3 araç bir birine girdiElazığ-Bingöl Karayolunda 3 aracın karıştığı kazada, 10 kişi yaralandı.
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