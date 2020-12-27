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27.12.2020 - 17:33 | | DHA

Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi Cansu K. (26), aynı otelin genel müdürü olan sevgilisi tarafından evin banyosunda boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu K. ve aynı otelde genel müdür olarak çalışan ve birlikte yaşadığı iddia edilen sevgilisi S.B., dün koronavirüs kısıtlaması nedeniyle evden çıkmadı. İddiaya göre. S.B., saat 21.00 sıralarında Cansu K.'den ses gelmemesi üzerine evin odalarına baktı. S.B., Cansu K.'yi banyoda, iple boynundan asılı halde buldu.

S.B.'nin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Cansu K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Cansu K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cansu K.'nin sevgilisi S.B. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

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