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25.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hacettepe’ye tıp dışından ilk rektör

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile altı üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hacettepe’ye tıp dışından ilk rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar ile Hacettepe bir gelenek sona erdi. Bugüne kadar Tıp Fakültesi kökenli isimlerin rektör olduğu Hacattepe’de ilk defa Maliye Bölümü’nden YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran rektörlük koltuğuna oturdu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geçtiğimiz mayıs ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.


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Çomaklı’dan boşalan rektörlüğe İbn Haldun Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fuat Erdal getirildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi. Bir başka karar ile Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine eski AK Parti milletvekili Ebubekir Gizligider, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliği’ne dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp getirildi. 

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