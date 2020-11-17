Hafta sonu (21-22 Kasım) sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs tablosunu açıklarken son bir haftadır hasta ve vefat sayılarındaki artış oranı endişe verici boyutta... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bugünkü Kabine toplantısında konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor. Öte yandan korona tablosundaki artış nedeniyle Hafta sonu (21-22 Kasım) sokağa çıkma yasağı var mı? diye soruyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili alınmış bir karar henüz yok. Kabine toplantısı sonrası durumun netleşmesi bekleniyor.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! GÜNDEM KORONAYLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.