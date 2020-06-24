Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kmak yasak mÄ±? SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor gibi sorular yine Ã§ok soruluyor.ÂYKS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n bazÄ± saatlerde sokaÄŸa Ã§Ä±kmak yasak olacak.

27 -28 HAZÄ°RAN SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI



27 28 Haziran sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n detaylarÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ile geldi. BakanlÄ±ktan yayÄ±nlanan yazÄ±lÄ± genelgeye gÃ¶re, 81 ili kapsayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 09.30'da baÅŸlayacak.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 09.30'da baÅŸlayÄ±p 15.00'da sona erecek. 28 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ ise sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 09.30'da baÅŸlayÄ±p 18.30'da sona erecek.



SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI SAATLERÄ°



Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±rlÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±yla ilgili genelge yayÄ±nladÄ±. Genelgede ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±;



"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 10.15'te baÅŸlayÄ±p 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.15'te baÅŸlayÄ±p 13.15'te tamamlanacak ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oturumu 28 Haziran 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ 15.45'te baÅŸlayÄ±p 17.45'te tamamlanacak olan YKS Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda oluÅŸabilecek yoÄŸunluÄŸu ve bulaÅŸma riskini azaltmak, sÄ±navÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ± temin etmek amacÄ±yla 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 09.30 ile 15.00 arasÄ±nda ve 28 Haziran 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ 09.30 ile 18.30 saatleri arasÄ±nda aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen istisnalar hariÃ§ olmak Ã¼zere 81 il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bulunan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kmalarÄ± kÄ±sÄ±tlanacak." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.