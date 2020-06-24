MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Hafta sonu sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ne zaman baÅŸlayacak? YKS günü sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± kaçta?
ABONE OL
24.06.2020 - 23:02 |

Hafta sonu sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ne zaman baÅŸlayacak? YKS günü sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± kaçta?

Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ne zaman? sorucu sorulmaya baÅŸlandÄ± bile. YKS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n sokaÄŸa Ã§Ä±kma saatlerine kÄ±sÄ±tlamalar getirildi. Corona virÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan tedbirler doÄŸrultusunda 27 28 Haziran tarihlerinde belli saatler sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± olacak. 2020 YSK sokaÄŸa Ã§Ä±kma ile ilgili detaylar haberimizde.

Hafta sonu sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ne zaman baÅŸlayacak? YKS günü sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± kaçta?

Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kmak yasak mÄ±? SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaÃ§ta baÅŸlÄ±yor gibi sorular yine Ã§ok soruluyor.ÂYKS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n bazÄ± saatlerde sokaÄŸa Ã§Ä±kmak yasak olacak.

27 -28 HAZÄ°RAN SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI


27 28 Haziran sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n detaylarÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ile geldi. BakanlÄ±ktan yayÄ±nlanan yazÄ±lÄ± genelgeye gÃ¶re, 81 ili kapsayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 09.30'da baÅŸlayacak.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 09.30'da baÅŸlayÄ±p 15.00'da sona erecek. 28 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ ise sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 09.30'da baÅŸlayÄ±p 18.30'da sona erecek.

SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI SAATLERÄ°

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±rlÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±yla ilgili genelge yayÄ±nladÄ±. Genelgede ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±;

"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 10.15'te baÅŸlayÄ±p 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.15'te baÅŸlayÄ±p 13.15'te tamamlanacak ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oturumu 28 Haziran 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ 15.45'te baÅŸlayÄ±p 17.45'te tamamlanacak olan YKS Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda oluÅŸabilecek yoÄŸunluÄŸu ve bulaÅŸma riskini azaltmak, sÄ±navÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ± temin etmek amacÄ±yla 27 Haziran 2020 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 09.30 ile 15.00 arasÄ±nda ve 28 Haziran 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ 09.30 ile 18.30 saatleri arasÄ±nda aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen istisnalar hariÃ§ olmak Ã¼zere 81 il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bulunan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kmalarÄ± kÄ±sÄ±tlanacak." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r'da husumetli aileler birbirine girdiDiyabakÄ±r, husumetli iki komÅŸu ailenin tarlalarÄ±ndan birinde çÄ±kan yangÄ±n, diÄŸerine de sÄ±çradÄ±. YangÄ±n için birbirini suçlayan iki ailenin fertleri arasÄ±nda çÄ±kan taÅŸ, sopa ve silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada 1 kiÅŸi vurularak hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2'si aÄŸÄ±r 6 kiÅŸi de yaralandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. FeyzioÄŸlu'ndan CNN TÜRK'te flaÅŸ açÄ±klamalar

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. FeyzioÄŸlu'ndan CNN TÃœRK'te flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

Emeklilik için üç kritik tarih! DeÄŸiÅŸti, 43 yaÅŸÄ±nda...

Emeklilik iÃ§in Ã¼Ã§ kritik tarih! DeÄŸiÅŸti, 43 yaÅŸÄ±nda...

Market sÄ±rasÄ±nda büyük ÅŸok! BebeÄŸin yüzüne kasten öksürdü

Market sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸok! BebeÄŸin yÃ¼zÃ¼ne kasten Ã¶ksÃ¼rdÃ¼

Bugün (24 Haziran) koronavirüs vaka sayÄ±sÄ± kaç oldu? Corona virüs ölü sayÄ±sÄ± kaç oldu?

BugÃ¼n (24 Haziran) koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu? Corona virÃ¼s Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

SÄ±radaki Haber