Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27-28 Haziran tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından alınan tavsiye kararları açıklanmıştı. Alınan bu tavsiye kararları arasında LGS ve YKS sınavının gerçekleştirileceğ günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulaması kararı alınabileceğini belirten Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından LGS ve YKS sınavlarının gerçekleştirileceği günlerde sınırlı süre ile sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurmuştu. 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS sınavı öncesi ve sonrasında yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla 81 ilde 09:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasaktan muaf tutulanlar olduğu gibi birçok işletme de hizmet vermeye devam etti. Peki Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavı öncesi ve sonrasında yine sınırlı süre ile sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. Yasak 09:00'da başlayacak 15:00 saatlerine kadar devam edecek.