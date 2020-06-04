Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna Bakan Koca'dan yanıt! 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak Nisan ayı içerisinde uygulanmaya başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasakları kademeleri olarak kaldırılmaya başlandı. İlk olarak 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasakları bir aylık sürenin ardından Mayıs ayı başında gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından ilk olarak 7 Büyükşehirde sonrasında 9 Büüykşehir'de kaldırılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 6-7 Haziran'da olacak mı? Gözler kabine toplantısından çıkacak olan karara çevrildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklama yaptı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirme yapan Koca, şunları söyledi;

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısından çıkacak kararlardan birinin bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu olması bekleniyor.Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamalar geldiği zaman detayları haberlerimizde paylaşacağız.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştiriyor. Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak

Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.