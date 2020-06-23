Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! 27-28 Haziran hangi saatler arasInda sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından sokağa çıkma yasağı sınırlamalarıda kaldırılmıştı. Yasakların kaldırılmasının ardından son olarak Geçtiğimiz hafta içerisinde LGS ve YKS sınavları öncesi ve sonrasında yoğunluğu engellemek adına sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulunan Bilim Kurulunun isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi ile uygulanmaya başlandı. LGS sınavı öncesi ve sonrasında yoğunluğun önlenmesi maksadıyla 81 ilde sokağa çıkma yasağı 09:00-15:00 saatleri arasında uygulandı. Peki Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA UYGULANACAK?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.