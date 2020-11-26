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26.11.2020 - 11:00 |

Hafta sonu yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde uygulanıyor?

Uzun zaman aradan sonra tekrar gündeme gelen koronavirüs kısıtlamaları başladı. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında önümüzdeki hafta sonu hakkında büyük merak oluştu. Hafta sonu yasağı var mı? Hafta sonu yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde uygulanıyor? İşte 28-29 Kasım 2020 Cumartesi - Pazar günleri için bilinmesi gerekenler...

Hafta sonu yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde uygulanıyor?

Geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında artan koronavirüs vakalarına yönelik yeni tedbirler alındı. İlk olarak hafta sonu yasağı eklendi. Belirlenen saatlerde hafta sonu yasağı uygulanıyor. Geçen hafta uygulanan hafta sonu yasağından sonra bu hafta için büyük merak başladı. Peki bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, hangi illerde uygulanıyor?

HAFTA SONU YASAĞI VAR MI?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonu yasakları devam edecek. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

HAFTA SONU YASAKLARI SAAT ARALIĞI KAÇ?

Hafta sonu gümleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında dışarı çıkmak serbest. Fakat 20:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
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