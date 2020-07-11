Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 27 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 2 idari yargı hakim adayı, 3 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.