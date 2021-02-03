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03.02.2021 - 17:38 | | DHA

Hakkari Valisi'nden şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Akbıyık, şehit eşleri ve çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Hakkari Valisi'nden şehit ailelerine ziyaret

Vali Akbıyık, PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti. Ziyarette Akbıyık'a eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilk olarak 1995 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucusu şehit Sait Demir'in Dağgöl Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada şehidin eşi, çocukları ve torunları ile sohbet eden Akbıyık, çocuklara oyuncak, şehidin eşine ise Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Vali Akbıyık, daha sonra 1993 yılında Hakkari Üzümcü köyünde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mehmet Yılmaz'ın Yeni Mahalle'deki evini ziyaret etti. Şehidin yakınları ile bir araya gelen Akbıyık, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Akbıyık, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Hakkari Valisinden şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisinden şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisinden şehit ailelerine ziyaret

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