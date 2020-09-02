Halkbank sınav sonuçları ekranı için TIKLA! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonucu...

Halkbank sınav sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Çeşitli branşlarda başvuru yapılan Halkbank Sınavı ağustos ayında gerçekleştirildi. Halkbank sınav sonuçları erişime açıldı. Peki 2020 Halkbank sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı.

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HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI OLACAK?

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.