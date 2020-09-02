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02.09.2020 - 11:54 |

Halkbank sınav sonuçları ekranı için TIKLA! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonucu...

Halkbank personel alımı için 12 Ağustos tarihine sınav gerçekleştirildi. Merakla beklenen Halkbank sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına nasıl erişim sağlayacaklarını araştırıyorlar. İşte Halkbank sınav sonucu sorgulama ekranı...

Halkbank sınav sonuçları ekranı için TIKLA! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonucu...

Halkbank sınav sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Çeşitli branşlarda başvuru yapılan Halkbank Sınavı ağustos ayında gerçekleştirildi. Halkbank sınav sonuçları erişime açıldı. Peki 2020 Halkbank sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI OLACAK?

 Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

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