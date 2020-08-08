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08.08.2020 - 23:06 |

Hangi adda bir balık türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster cevabı

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangi adda bir balık türü vardır?

Hangi adda bir balık türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster cevabı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Hangi bilgi yanlıştır? 


Hangi adda bir balık türü vardır?


ÜZGÜN BALIĞI






 

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