Hangi ilde ne kadar corona virüs vakası var? İl il corona virüs vaka sayıları Bakan Koca tarafından açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il vaka sayıları açıklandı. Bugüne kadar corona virüs vaka sayılarına ilişkin bir açıklama yapılmazken Sağlık Bakanı tarafından bugün gerçekleştirilen basın toplantısının hemen ardından il il vaka sayıları açıklandı. Vaka sayılarının il bazında açıklanmasının ardından vatandaşlar hangi ilde kaç vaka var sorusuna yanıt aramaya başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafındna yapılan son dakika açıklamasında il il vaka sayıları açıklandı. 1 Nisan tarihinde yapılan toplam test ve vaka sayılarının yanı sıra can kaybı sayısını da açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi ilde kaç coroan virüs vakası olduğunu da açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde kaç vaka olduğunu araştırmaya başladı. Peki hangi ilde kaç vaka var? İşte il il vaka sayıları...
Sağlık Bakanı Koca, en fazla corona virüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:Bütün illerimizdeki dağılım. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik.
Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da.
İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor 853 vaka, 712 vaka ile Ankara izliyor.
Toplam 39 ilimizde can kaybı var.
Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde.
İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA SAYILARI
İstanbul: 8.852
İzmir: 853
Ankara: 712
Konya: 584
Kocaeli: 410
Isparta: 268
Sakarya: 207
Adana: 197
Bursa: 135
Samsun: 112