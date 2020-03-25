Hanta virüsü bulaşıcı mı, belirtileri nedir? Hanta virüsü Çin'de mi çıktı?

Son zamanlarda dünya çapında zor zamanlar yaşatan corona virüsünden sonra hanta virüsünün duyulması vatandaşları meraklandırdı. Hanta virüsünün corona virüsüyle benzer yönleri olup olmadığını araştırmak isteyenler, hanta virüsü belirtilerini de merak ediyor. peki hanta virüsü nedir? Hanta virüsü nerede çıktı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir?

HANTA VİRÜSÜ NEREDE ÇIKTI?

Hanta virüsü Çin'de ortaya çıktı. Çin'de görülen hanta virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hanta virüsü yoğun ilgi gördü. Peki hanta virüsü nedir?

HANTA VİRÜSÜ NEDİR?

Hantaan yada hanta” virüs olarak adlandırılan etken Bunyaviridae grubunda yer alan tek sarmallı bir RNA virüsüdür. İlk olarak 1976 yılında Kore’de izole edilmiş ve Seul virüsü olarak adlandırılmıştır. Hanta virüs insanlarda böbrek tutulumu ile seyreden dolaşım ve solunum sistemini etkileyen farklı klinik tablolara neden olmaktadır.

HANTA VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hastalık değişik bölgelerde, farklı klinik formlar ve tablolarla seyreder. Hanta virüs’ün doğadaki başlıca kaynağı kemiricilerdir (özellikle fareler). Etken, hayvanların vücutlarında hastalığı neden olmadan uzun süre kalmaktadır. Virüsü taşıyan hayvanların idrarlarında virüs bir seneye kadar saptanabilmektedir.

HANTA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İnsanlara bulaş, virüsü taşıyan hayvanların ısırması (salya, tükürük) veya idrar (sulara bulaşması yoluyla) ve tükrük gibi çıkartıların deri ve mukozalardan girmesi (enfekte materyalin batması vb.) ile olabilir. Tükrük, idrar gibi maddelerle enfekte olmuş havadaki partiküllerin solunması ile de hastalık bulaşabilmektedir. Yapılan epidemiyolojik araştırmalar bulaşın daha çok solunum yolu ile olduğunu göstermektedir. Hanta virüs laboratuar enfeksiyonlarına da yol açabilmektedir. Hanta virüs enfeksiyonlarında Andes virüsü haricinde insandan insana geçiş yoktur.

HANTA VİRÜSÜ KİMLERDE, HANGİ AYLARDA GÖRÜLÜR?

Hastalık 20-50 yaş grubunda daha çok erkeklerde ve sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Çiftçiler, askerler, liman işçileri gibi kemiricilerle teması yüksek olan şahıslarda daha sık görülmektedir.

HANTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hantavirüs enfeksiyonları damar çeperlerinin hasar gördüğü viral bir hastalıktır. Damar geçirgenliğinin artması ve trombositopeni sonucu hemorajik (kanamalı) belirtilerle seyredebilir. Hipertansiyona, akciğer ödemi, böbrek yetmezliği ve şoka kadar gidebilen ölümcül bir tabloya yol açabilir.

Erken belirtiler: Yorgunluk, ateş, kalça, sırt, omuz gibi büyük kas gruplarında ağrıyı içerir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, kusma, bulantı gibi belirtiler görülebilir.

Geç belirtiler: Hastalığın başlangıcından 4-10 gün sonra, Hantavirüs Pulmoner Sendromu tablosu gelişir. Akciğer ödemi ve buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı gibi geç bulguları görülür. Hantavirüs Pulmoner Sendromu tablosu gelişmişse, Oliguri (idrar miktarında azalma) ve böbrek yetmezliği gelişir.

Nadiren kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler de görülebilir.

Tedavi:

Hantavirus enfeksiyonun aşısı veya özel bir tedavisi yoktur. Hastanın hayati fonksiyonları desteklenmelidir.

Korunma:

Hanta virüs enfeksiyonun önlenmesinde en önemli konu, yerleşim yerleri çevresinde kemiricilerin kontrolüdür.

Evlerde evcil hayvan olarak fare yada benzeri kemirgenler beslenmemelidir.

Evde kedi besleyenler için eğer kedi enfekte olmuş bir kemirgeni, fareyi yemişse konut içerisinde hastalık etkenini taşıyabilir ve çeşitli sekresyon ve çıkartıları ile enfeksiyonu insanlara bulaştırabilir olduğu akılda tutulmalıdır.

Evlerde genel olarak farelere yönelik önlemler (yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması, farelerin yerleşebileceği boşlukların tamiri, genel hijyen kurallarına uyulması) alınmalıdır.

Kemirgenlerin yaşadığı ortamlarda çalışanlar eldiven ve maske takılması, dezenfektan kullanılmalıdır Kapı ve pencerelere sineklik konulmalı, çöp konteynırlarının kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır.

Kemirgenlerin yaşam alanı olan rögar kapakları tamir edilmelidir.

Depolarda fare gibi kemirgenlere yaşam alanı olabilecek gereksiz eşya saklanmamalı, hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir.

Bulaşma şüphesi varsa ilk olarak vücudunuzun bu virüsle temas etme ihtimali olan kısmını dezenfekte edip en kısa zamanda doktora başvurmalısınız.

Farenin yaşadığını tahmin ettiğiniz alanları eğer kullanıyorsanız, karıştırmadan (süpürmeden, kurcalamadan) alan deterjanlı su ile yıkanmalıdır.

Fare veya herhangi bir kemirgenin leşlerinin bulunduğu bir alanda bulunmak zorundaysanız eldiven ve maske kullanarak alan karıştırılmadan çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

GİRESUN'DA HANTA VİRÜSÜ NEDENİYLE YILLAR ÖNCE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Resmi açıklama:

"İlimizde 2009-2017 Eylül arasında 31 hastamızda Hantavirüs pozitif olarak saptanmış, takip ve tedavisi devam eden hastalarımızdan 4 kişi yaşamını yitirmiştir. Hantavirüs enfeksiyonu ile mücadele konusunda Müdürlüğümüz eğitim çalışmaları devam etmektedir."