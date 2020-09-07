Hapisten kurtulmak için yaptı ama... Cani sevgilinin oyunu tutmadı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

Sabah'tan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

"DELİYİM" OYUNU TUTMADI

Vahşice öldürülen Zeynep Şenpınar'ın Ailesinin Avukatı ve Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e sanığın savcılıktaki ifade aşamasında kendisini suçlu kılacak detayları hatırlamadığını ifade ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Zeynep'i öldürdüğü mevcut delillerle ortada olan sanık bu beyanıyla akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Sanık ve avukatı TCK'nın 32-1 Maddesinde yer alan "Akıl Sağlığı yerinde olmayanlar cezalandırılamazlar" maddesinden faydalanmak istiyor.

Savcılıktaki ifade sürecinde, Zeynep Şenpınar'ı öldüren tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, avukatı aracılığı ile "Akıl Sağlığı Yerinde Değildir" raporu almak için başvuruda bulundu.

Sanık Kemaloğlu'nun avukatı, müvekkilinin akıl sağlığı yerinde olmadığı esnada suç işlediğini öne sürerek, savcılıktan "Müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesini" istedi.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı gelen talep doğrultusunda Muğla Adli Tıp Kurumu'na Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun aklı sağlığının yerinde olup olmadığını sordu.

Muğla Adli Tıp Kurumundan gelen raporda Zeynep'i öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu bilgisine yer verildi. Bu gelişme üzerine, sanık hakkında dava açıldı. Mahkeme sürecinde sanığının avukatının müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığı tezini sürdüreceğini öngörüyoruz."

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (24), geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitmişti.

Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Boksör olan Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, ardından sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlenmişti.

Kemaloğlu, ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınmıştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" yazılı mesajı attığı ortaya çıkmıştı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımı yaptığı belirlenmişti.