Hasan Pulur’u andık

2015’te organ yetmezliği nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybeden Türk basınının duayen isimlerinden Milliyet Gazetesi yazarı Hasan Pulur için dün Sarıyer Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Pulur’un ailesi, sevenleri ve Milliyet Gazetesi yazarı Tunca Bengin’in de arasında olduğu meslektaşları katıldı. Tören Pulur’un mezarı başında okunan duanın ardından sona erdi.

Adı uzun yıllar çalıştığı Milliyet’le özdeşleşen 1932 doğumlu Hasan Pulur, yatılı okuduğu Kabataş Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bab-ı Ali’de gazeteciliğe adım attı. Liseden sonra sırasıyla 1954’te Son Saat, 1955’te Yeni İstanbul, Vatan, Havadis, 1957’de Akşam, 1958-1979 yılları arasında Milliyet, 1979-1986 yılları arasında Hürriyet, 1986-1988 arasında Güneş ve 1988’den itibaren yeniden Milliyet gazetelerinde çeşitli kademelerde çalışmıştı.

Gazeteci Yurdakul Fincancıoğlu hayatını kaybetti

Türk basınının usta kalemlerinden, bir dönem Milliyet Gazetesi’nde haber müdürlüğü ve köşe yazarlığı görevlerinde de bulunan Yurdakul Fincancıoğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara’da yaşama veda eden Fincancıoğlu, 1950’li yıllarda Cumhuriyet Gazetesi’nde başladığı meslek hayatını Ulus Gazetesi’nde sürdürdü. 1969-1984 yıllarında BBC Türkçe Radyosu’nda görev yapan Fincancıoğlu daha sonra Milliyet Gazetesi’nde 5 yıl haber müdürlüğü yaptı, köşe yazıları yazdı. Hürriyet Gazetesi’nde de bir dönem çalışan Fincancıoğlu’nun çok sayıda kitabı ve çevirisi bulunuyor. Fincancıoğlu’nun cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ankara’da toprağa verilecek.-ANKARA Milliyet