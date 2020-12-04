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04.12.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor

Sağlık Bakanlığı, evden çıkmaması gereken koronavirüs hastaları ve izolasyondaki temaslı vatandaşları hekimleriyle çevrim içi ortamda buluşturmak için pilot uygulama başlattı.

Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor
AYKUT YILMAZ Ankara

Ankara, Kırıkkale, Yalova, İstanbul ve Samsun’da hayata geçirilen uygulama sayesinde, karantinada olması gereken kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak, hekimlerle görüntülü olarak görüşebiliyor. Reçetesini de SMS olarak alıyor.

Bakanlık Dr. e-Nabız Tele Sağlık Projesi’ni pilot olarak uygulamaya koydu. Uygulama, evden çıkmaması gereken koronavirüs hastaları ve izolasyondaki temaslı vatandaşları hekimleriyle çevirim içi ortamda buluşturuyor. MHRS üzerinden randevu alan hastalar, hekimlerle görüntülü olarak görüşebiliyor. Periyodik olarak aile hekimleri tarafından aranan hastalar, uygulama sayesinde artık görüntülü muayene olabiliyor.

Proje; Ankara, Kırıkkale, Yalova ve İstanbul’da hastanelerde pilot olarak uygulanmaya başladı. Samsun’da ise aile hekimliklerinde uygulamaya konulan Dr. e-Nabız sisteminin kısa süre içinde tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması planlanıyor.

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