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05.05.2020 - 07:00 | | Ayşegül Kahvecioğlu / Ankara

Hastanelere maske bağışı yapılabilecek

İlaç firmaları, koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere maske, eldiven, izolasyon önlüğü ve diğer tıbbi malzemeleri bağışlayabilecek

Hastanelere maske bağışı yapılabilecek
Ayşegül Kahvecioğlu / Ankara

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ilaç firmalarının, bağlı bulundukları meslek örgütleri aracılığıyla kamu hastanelerine eldiven, maske, koruyucu gözlük ve tulum, yüz siperliği, hasta izolasyon önlüğü, dezenfektan ve kolonya gibi tıbbi ürünler bağışlayabileceğini duyurdu.

Bakanlık, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ile ilaç firmalarının kurduğu derneklere “çok acele” ibareli bir yazı gönderdi.

Sadece listedekiler

Yazıda, mevzuata göre ilaç firmalarının “şartları sağlamaları” halinde kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen sağlık kurum, kuruluş ve organizasyonlarına bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilaç firmalarının üyesi bulundukları dernek ve sendikalar aracılığıyla ilettikleri “bağış yapma” taleplerinin değerlendirildiği belirtilen yazıda, “Sadece listede yer alan malzemelerin bağışı yapılabilecek. Ziyaret, kurye, kargo gibi yollarla sağlık meslek mensuplarına bireysel bazda bağış yapılmayacak” denildi.

İl sağlık müdürlüklerine başvuru yapılacağı ve müdürlüklerin yönlendirmesi doğrultusunda hastanelere, laboratuvarlara, serbest eczanelere ve aile sağlığı merkezlerine malzemeler dağıtılacağı belirtilen açıklamada, “Yapılan tüm bağışlar, ‘değer aktarımı’ olarak kurumumuza bildirilecek” ifadesi yer aldı.

Hangi ürünler var?

Bağışlanabilecek ürünler arasında, abeslang, bone, eldiven, galoş, cerrahi maske, hava ventilli maskeler (ffp2, ffp3, n95), helmet maske, koruyucu gözlük, koruyucu tulum, yüz siperliği, önlük, hasta izolasyon önlüğü, kapalı hastane ayakkabısı, koruyucu çizme, dezenfektanlar, el antiseptiği, kolonya, kağıt havlu, sıvı sabun, baticon, el kremi, tek kullanımlık muayene masası örtüsü, laboratuvar malzemeleri gibi çeşitli malzemeler bulunuyor.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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