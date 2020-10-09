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09.10.2020 - 17:29 |

Hatay yangını söndürüldü mü? Son durum nedir?

Hatay alev alev yanıyor... Yangın 3 ilçeye sıçramış durumda... Bölgede yaşayanlar korku yaşarken Türkiye yangının son durumunu merak ediyor. Peki, Hatay yangını söndürüldü mü?

Hatay yangını söndürüldü mü? Son durum nedir?

Türkiye, Hatay'a üzülüyor... 3 ilçeye sıçrayan yangın nedeniyle bölgede olanlar zor anlar yaşıyor. Öte yandan sürekli Hatay yangını söndürüldü mü? Son durum nedir? sorusu soruluyor.

HATAY YANGINI SON DURUM...

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları trafiğe kapatıldı.

Vatandaşların da yangını söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü.

"YANGIN TRAFO PATLAMASI SONUCU ÇIKTI"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı belirtildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun ve Belen ilçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır.

Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."

Söndürme çalışmalarıyla ilgili konuşan Belen İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Gül ise ilçenin tahliye işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

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