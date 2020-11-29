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29.11.2020 - 09:58 | | AA

Havza Belediye BaÅŸkanÄ± Özdemir'in testi pozitif çÄ±ktÄ±!

Samsun'da Havza Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin Ã–zdemir, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Havza Belediye BaÅŸkanÄ± Özdemir'in testi pozitif çÄ±ktÄ±!

Ã–zdemir, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 testininÂpozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu ifade ederek evde,Â  karantinada bulunduÄŸunu kaydetti.

Ã–zdemir, vatandaÅŸlardan dua beklediÄŸini belirterek kendisi gibi tÃ¼mÂ  hastalara Allah'tan acil ÅŸifalar diledi.

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Bilim Kurulu Üyesi açÄ±kladÄ±! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. AfÅŸin Emre KayÄ±pmaz, kan gruplarÄ± ile Covid-19 arasÄ±ndaki iliÅŸkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalÄ±ÅŸmalarda belirli kan gruplarÄ±nda hastalarda daha nadir olduÄŸu gösterilmiÅŸ olsa da tedbirler tüm kan gruplarÄ± için aynÄ±dÄ±r. KiÅŸinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.
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