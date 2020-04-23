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23.04.2020 - 17:50 |

Hayıflanma Ne Demek? Tdk'ya Göre Hayıflanmak Nedir?

Hayıflanmak sözcüğü dilimizde eski zamanlardan beri kullanılan bir kelimedir. Hayıflanmak kısaca kelime anlamı nedir sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Hayıflanmak kelimesi anlamını TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Peki, hayıflanma ne demek? Buna göre hayıflanmak nedir? Bu konuda tüm bilgileri sizlere detaylı olarak hazırladık.

Hayıflanma Ne Demek? Tdk'ya Göre Hayıflanmak Nedir?

Hayıflanma kelimesi Türkçe bir kelimedir ve dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Hayıflanmak kelimesi anlamı sözlüklerde bulunabilmektedir. Hayıflanmak kelimesi köken itibariyle acınmak, üzülmek anlamına gelmektedir.

TDK'ya Göre Hayıflanmak Nedir?

Hayıflanma kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde iki anlamı bulunmaktadır. Hayıflanma kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Acınmak, üzülmek, yerinmek, esef etmek
- Kaybedilen bir fırsat için üzülmek

Hayıflanma Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Bazı cümleler kendi düşüncelerimizi açıklayacağımız ve ifade edebileceğimiz yapılardır. Bunlardan birisi de hayıflanmak kelimesidir.

Geçmiş zamanlarda yaşanmış herhangi bir olayın veya eskilerde yaşanmış bir olaydan dolayı üzüntü duyulmasına hayıflanma denir. Aynı zamanda geçmişte yaşanmış bazı durumlar hakkında pişmanlık duyulması hayıflanma olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple yakınmadan farklı olarak elde edilmeyen, kaçırılan fırsatlar karşısında duyulan üzüntüler bu çerçevede değerlendirilmektedir.

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