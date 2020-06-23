MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında
ABONE OL
23.06.2020 - 09:23 | | DHA

HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ile 1 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.

Sultangazi'de 3 binada çatlaklar oluştu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadıGelen son dakika haberine göre; Sultangazi'de 4 katlı iki bina arasında oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle dışarı çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da çocuğuna yemek yediren anneye büyük şok!

İstanbul'da çocuğuna yemek yediren anneye büyük şok!

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Sıradaki Haber