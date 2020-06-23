23.06.2020 - 09:23 | | DHA
HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ile 1 kişi gözaltına alındı.
Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.
Sultangazi'de 3 binada çatlaklar oluştu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadıGelen son dakika haberine göre; Sultangazi'de 4 katlı iki bina arasında oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle dışarı çıktı.