Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hekimoğlu 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder. Hekimoğlu’nu,Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?



HEKİMOĞLU 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

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