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11.03.2020 - 00:35 |

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hekimoğlu 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu, 11. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümüne Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayan kişi damga vurdu. İşte Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hekimoğlu 11. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder. Hekimoğlu’nu,Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?

HEKİMOĞLU 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Hekimoğlu 11. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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