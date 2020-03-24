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24.03.2020 - 12:02 |

Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı! Genç hasta için büyük çaba

Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Hekimoğlu yeni bölümünde Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi? İşte Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı...

Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı! Genç hasta için büyük çaba

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Hekimoğlu 13. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Hekimoğlu yeni bölümünde neler olacak? İşte Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar.

İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?

HEKİMOĞLU 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bu odadan geçenin üzerindeki virüsler ölüyorMuratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde belediye ana hizmet binası girişlerini tek noktaya düşürdü ve girişe virüsten dezenfektasyonu sağlayan ozon odası kurdu. Çalışanlar ve belediyeye gelen tüm vatandaşlar ozon odasına girip dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapıyor.
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